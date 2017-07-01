З нагоди 110-ї річниці з дня народження головного командира Української Повстанської Армії Романа Шухевича, легендарного героя революційно-визвольної боротьби, який очолив збройну боротьбу українського народу за визволення України, в Трускавецькій міській центральній бібліотеці відбулась експрес-інформація «Рід Шухевичів».

Рід Шухевичів належить до давніх заслужених священицьких українських родин. Шухевичі відіграли важливу роль у національно-культурному і політичному житті Галичини. З роду Шухевичів вийшла когорта видатних діячів: священиків, учителів, науковців, співаків, музикантів, юристів та військових.

Роман Шухевич повинен слугувати прикладом для сучасних політиків. Його організаторські здібності, непересічний талант політика та військового командира і самопожертва заслуговують на вічну повагу української нації.

Дай Боже, щоб пам’ять про велику самопожертву Романа Шухевича не згасла в наших умах і серцях. Нехай воскресне в нас всепоглинаюча любов до України, яку так яскраво явив цей славний герой-патріот, великий Провідник українців!

Переглянувши фрагменту фільму «Жива», присутні , глянувши у вічі тим юнакам і дівчатам, які понад пів століття тому проливали кров за наше майбутнє, зробили власні висновки, дізнались і зрозуміли правду про Українську Повстанську Армію.

Про детальніші факти біографії і життя Р. Шухевича ви можете дізнатися з літератури, яка знаходиться у фондах Трускавецької бібліотеки.

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