Що робити, коли після хімчистки річ неякісно очищена чи зіпсована

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Головне територіальне управління юстиції у Львівській області роз`яснює як діяти, коли після хімчистки ваш одяг неякісно очищено або взагалі зіпсовано.

Відповідно до Закону «Про захист прав споживачів», виконавець робіт (послуг) зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з утратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг).

Якщо ви отримали неякісно очищені/зіпсовані речі і з вашими зауваженнями не погоджуються, першочергово необхідно звернутись до адміністрації закладу та виконати наступні дії:

- Коли забираєте річ з хімчистки, обов’язково необхідно оформити акт, який зафіксує конкретні дефекти.

- Ні в якому випадку не оплачуйте вартість послуги: у разі псування речі робота вважається невиконаною.

- Вимагайте відремонтувати річ. Це можна зробити 2-ма шляхами:

1) його проведе хімчистка. У цьому випадку оформіть акт про здачу речі на ремонт, із зазначенням наявних дефектів та термінів виконання ремонту.

2) звернутися в ремонтну майстерню. Майстер оцінить вартість ремонту речі, після чого ви маєте право вимагати від хімчистки відшкодування витраченої на ремонт суми.

Важливо: якщо у хімчистці відмовляються видавати акт, оплачувати ремонт або наполягають на тому, що ви винні гроші за роботу – напишіть заяву з детальним описом ситуації і поставте на ній підписи 2-х свідків. Ними можуть бути відвідувачі хімчистки.

Оригінал заяви відправте рекомендованим листом з повідомленням на адресу хімчистки, одну копію залишаєте собі, одну – направте в Держпродспоживслужбу.

Адреси територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на сайті www.consumer.gov.ua.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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