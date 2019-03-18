Семеро трускавчан вибороли перші місця на обласному турнірі з боксу

By  | 18.03.2019 | Filed under: Новини

У суботу, 16 березня, в Самборі проводився обласний турнір з боксу серед юнаків. У змаганнях взяли участь спортсмени з Самбора, Львова, Мостиськ, Нового Роздолу, Бузька, Сколього, Стебника, Стрия та Трускавця. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець».

Трускавець представляли вихованці відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», для більшості з яких ці змагання стали першими. Дебют вдався вдалим – перші місця вибороли семеро трускавчан: Допілка Захар, Допілка Макар, Паньків Роман, Нагорний Даур, Мошкін Ельбрус, Ластовецький Владислав, Грицук Михайло та Допілка Сергій. Другі місця та «срібло» у Грицука Олександра та Наконечного Владислава. Брати Допілки та Паньків Роман були нагороджені пам’ятними кубками у номінації «За кращий бій».

Підготували призерів обласного турніру тренери ДЮСК «Спортовець» Гнатків Анатолій та Мінів Назар.

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