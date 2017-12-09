Люди впускають ворога в свої уста, і він викрадає їх мозок.

Вільям Шекспір

Кожному від народження надається найцінніший дар – життя. І найдорожче, що є в житті – це здоров’я. Без здоров’я немає щастя. Іноді молодь навмисне все робить для того, щоб загубити своє здоров’я. Вони набувають поганих звичок, які негативно впливають на них, І яких потім не можуть позбутися.

З метою формування у підлітків правильного уявлення про здоровий спосіб життя, дбайливого ставлення до свого здоров’я, здоров’я оточуючих і профілактики паління, пияцтва та наркоманії 8 грудня юнацькою кафедрою центральної міської бібліотеки м. Трускавця був проведений інформаційний коктейль на тему «Шкідливі звички». Школярі ЗСШ №1 прослухали бесіду, де бібліотекар звернула увагу на те, що шкідливі звички і школяр – несумісні. Учні з цікавістю слухали цитати та повчальну притчу. Спілкування з дітьми супроводжувалося відеороликами про шкідливість тютюну, алкоголю та наркотиків на організм людини. Школярі під час заходу виявляли неабияку активність і зацікавленість. Також була представлена книжкова виставка «Шкідливим звичкам – НІ!!!», де учасники заходу мали змогу ознайомитися з книгами даної тематики.

Приємним є той факт, що останнім часом все більше молодих людей негативно ставляться до спиртного та тютюнопаління. Вони орієнтуються на здоровий спосіб життя. Чим цікавіше, змістовніше буде дозвілля, тим рішучіше піде боротьба зі шкідливими звичками, які починаються від неробства. Сила волі, що дозволяє сказати тверде «НІ!» всім пагубним пристрастям, збереже ваше здоров’я і життя. Будьте здорові!

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар юнацької кафедри Трускавецької ЦБ

Також читайте