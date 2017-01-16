Сьогодні тема тарифів на пасажирські перевезення на Дрогобиччині мала своє продовження

Сьогодні вранці перипетії навколо цін на пасажирському транспорті на окремих маршрутах розгорілися з новою силою. Деякі перевізники, всупереч рішенню вчорашніх громадських слухань, не повернулися до попередньої ціни, а після протестів мешканців деякі водії взагалі відмовилися везти пасажирів.

Голова райдержадміністрації Володимир Шутко знову зібрав перевізників та нагадав їм про вчорашню домовленість. Володимир Шутко попередив керівників транспортних підприємств — якщо вони й надалі поводитимуться себе зухвало, райдержадміністрація буде змушена діяти радикально. Очільник району наголосив, якщо перевізники не виконають рішення вчорашніх слухань, на підставі скарг громадян райдержадміністрація розриватиме договори з несумлінними перевізниками. Натомість буде працювати з тими, хто діє у правовому полі, належно виконує взяті на себе зобов’язання, має порозуміння з органами місцевого самоврядування і громадами.

Прес-служба Дрогобицької РДА

Трускавецький вісник

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