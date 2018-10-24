Спортивні здобутки

25-27 жовтня у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» проводились обласні змагання з волейболу серед дівчат 13-12 років дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини (9 команд). Загальне керівництво змагань проводило Львівське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Безпосередню організацію та проведення волейбольного турніру забезпечував ДЮСК «Спортовець».

Після триденних баталій, програвши у підгрупі ровесникам із Старого Самбора та виборовши перемогу у команд зі Львова, Самбора та Жидачева, вихованці відділення волейболу ДЮСК «Спортовець» (тренер Олена Крамар) зайняли 4 місце. Переможцями обласних змагань стали волейболістки із Стрия, друге місце у дівчат з Нового Роздолу, третє у активі Старого Самбора. 5 місце посіла команда Самбора, 6 – Жидачів, 7 – Дрогобич, 8 – Львів, 9 – Червоноград.

26-27 жовтня у Дрогобичі проводився обласний турнір з вільної боротьби «Відкрита першість СДЮШОР «Спартаківець» серед учнів 8 – 13 років. У змаганнях брали участь 142 спортсмена з 9 команд: 6 спортивних шкіл Львівського обласного фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» (Львів, Дрогобич, Щирець, Рава-Руська, Комарне, Пісочна), ДЮСШ «Сокіл» (Підгірці), КДЮСШ «Атлет» (Львів) та Трускавецький ДЮСК «Спортовець».

7 вихованців відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець» стали переможцями та призерами обласного турніру: Пядухов Олег, Летуновська Даніелла та Трач Вікторія – вибороли перші місця та золоті медалі; Кірчей Назар, Чотчаєва Ася та Миколюк Ксенія – другі місця; Праник Євген – третє місце (тренер ДЮСК Семен Гардій).

Перебуваючи на обласному турнірі, вихованці Трускавецького ДЮСК «Спортовець» та їхній тренер взяли участь у екскурсії по місту Дрогобич, зокрема відвідали відпочинковий комплекс «Залісся».

27-28 жовтня 2018 р. у Трускавці в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» проводився чемпіонат Львівської області серед юніорів та чемпіонат Львівської області серед молоді з плавання.

В обласних змаганнях взяли участь 9 команд: Дрогобицька ДЮСШ, Аквапарк «Пляж» (м. Львів), ДЮСШ «Галичина» (м. Львів), СК «Водан» (м. Львів), СК «КЗС» (м. Львів), Червоноградська ДЮСШ №2, КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (м. Львів), ДЮСШ №9 (м. Львів) та Трускавецький ДЮСК «Спортовець».

Загальне керівництво змаганнями здійснювали Федерація плавання Львівської області та Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Відкривали змагання та вітали учасників змагань міський голова м. Трускавця Андрій Кульчинський, Голова Федерації плавання Львівщини Андріян Гутник та директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович. Головний суддя змагань Ігор Гургула представляв команди та ознайомлював присутніх з програмою змагань.

Призерами чемпіонату Львівської області з плавання серед юніорів (юнаки 16 р., дівчата 15 р.) та чемпіонату Львівської області серед молоді (юнаки 18 р., дівчата 17 р.) стали вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець»: Маброук Алладін – ІІ м. – 50 в/с, ІІІ м. – 400 комплексне плавання, Манюк Олена та Кулинич Микола – ІІ м. – 400 комплексне плавання , Скрипка Яна – ІІІ м. – 100 брас., Вітебський Артур – ІІІ м. – 200 батерфляй.

В естафетному плаванні серед юнаків трускавчани вибороли два ІІІ місця – 4 х 100 м вільним та 4 х 100 м у комбінованій естафеті. Підготували призерів чемпіонату Львівської області тренери відділення плавання ДЮСК «Спортовець» Богдан Смеречинський та Андрій Жгута.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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