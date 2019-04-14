«Так-Ні» – тест на логіку для депутатів Трускавецької міської ради

Вчора, 25 квітня, Трускавецькою міською радою прийнято рішення про входження в ТОВ Трускавецькі лікувальні води. Міський голова радіє, його однодумці депутати теж. З радістю пишуть про цю подію як історичну, дехто навіть порівнює її з прийняттям мовного закону. Спробую пояснити те, що сьогодні відбулося у простій доступній формі запитань та відповідей.

Чи враховані юридичні ризики таких дій? – Ні.

Чи відомо нам про стан фінансово-господарської діяльності ТОВ? – Ні.

Чи передав ПрАТ лікувальним водам два бювети і насосну? – Ні.

Чи є підтверджуючі документи про обов’язкову передачу ПрАТом двох бюветів і насосної ТОВ «ТЛВ»? – Ні.

Чи відома нам експертна вартість двох бюветів і насосної? – Ні.

Чи є задовільним стан двох бюветів? – Ні.

Чи станемо ми співвласниками частини майна, маючи змогу його передавати, відчужувати чи дарувати? – Ні.

Чи зможемо ми вийти з ТОВ, забираючи свою частину майна? – Ні.

Чи буде рада впливати на діяльність ТОВ? – Ні.

Чи зможе рада визначати пріоритетні напрямки діяльності? – Ні.

Чи зможе рада визначати пріоритетні напрями розподілу коштів? – Ні.

Чи зможе рада звільнити керівника ТОВ? – Ні.

Чи зможе рада вносити зміни до штатного розпису ТОВ? – Ні.

Чи зможе рада впливати на введення процедури платного входу в бювет? – Ні.

Чи стаємо ми боржниками перед ПрАТом у розмірі чотирьох мільйонів? – Так.

Чи змушені ми оплатити цю суму ПрАТу на його вимогу протягом трьох місяців? – Так.

Чи є можливість у ПрАТу не передавати два бювети і насосну лікувальним водам? – Так.

Чи є можливість у ПрАТу продати два бювети і насосну третім особам? – Так.

Чи може ПрАТ за згодою представника ради зборами ввести майном в ТОВ інших членів? – Так.

Чи може ПрАТ за згодою представника ради зборами членів зменшити частку ради? – Так.

Чи змушена буде рада дотувати ТОВ бюджетними коштами у разі необхідності? – Так.

Чи несе рада відповідальність за борговими зобов’язаннями ТОВ? – Так.

Чи несе рада відповідальність за стан гідромінеральної бази? – Так.

І що тут доброго для громади? Що саме ми отримали? Другий водоканал? Аналізуйте, коментуйте, ставте запитання.

Роман Бучкович, депутат Трускавецької міської ради

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