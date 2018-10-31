Тріумф “Ювенти Денс” у Празі та Львові

На початку листопада трускавецькі танцюристи клубу спортивного танцю “Yuventa Dance” (керівники Юрій і Наталія Задорожні) блискуче виступили на XXVIII міжнародному фестивалі “Чеський зорепад” у м. Прага (Чехія). Учасниками стали колективи з Чехії, Молдови, України, Казахстану, Узбекистану.

Велика Анастасія, Мамай Софія, Пріндин Ніка і Бродяк Анна гідно представили Трускавець на міжнародному фестивалі та вибороли великий кубок, золоті нагороди, а також дипломи. Дівчата-спортсмени виконали постановки “ча-ча-ча” і “танго”.

Безліч красивих світлин з подорожі, нові враження та знайомства з новими друзями, культурою та архітектурою Чехії та Франції зробили поїздку на фестиваль незабутньою, а відвідини Парижу та “Діснейленду” додали казкового шарму та незабутніх спогадів на все життя.

Це вже далеко не перша поїздка наших танцюристів за кордон. У планах колективу, розповідає його наставник Юрій Задорожний , поїздки на фестивалі та змагання в Італію, Грецію, Австрію та Польщу.

Та головне, – каже пан Юрій, – розвивати спортивний бальний танець на теренах Трускавця та далеко за його межами, популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей та дорослих, адже у наш час особливо важливо популяризувати Україну та наше курортне містечко за кордоном, зокрема в контексті інтеграції нашої держави у європейський соціокультурний простір.

До слова, на початку листопада трускавецькі спортсмени Ільницький Олександр і Шиян Вікторія також здобули перемогу для Трускавця та кубок у Львові на Всеукраїнських змаганнях “Легенди золотого Львова”.

Юрій Задорожний, Президент Клубу спортивного танцю “Ювента Денс” (м. Трускавець)

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