Тріумф танцюристів «Yuventa Dance Truskavets» у Празі

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19 грудня трускавецькі танцюристи клубу спортивного танцю “Yuventa Dance Truskavets” (керівник, суддя міжнародної категорії Асоціації спортивного танцю України Юрій Задорожний) тріумфально виступили на міжнародному змаганні-фестивалі «Christmas Stars of Prague» у м. Прага (Чехія). Учасниками стали колективи з Чехії, Білорусії та України.

Дейнека Данило, Пристай Марія, Романишин Дмитро, Симович Аня, Островська Анна та Андрусик Олексій гідно представили Трускавець на міжнародному фестивалі та вибороли 7 кубків, 6 золотих медалей та дипломів. Танцюристи-спортсмени виконали постановки “ча-ча-ча” , “рок-н-рол” та «Різдвяний джайв».

Безліч красивих світлин з подорожі, нові враження та знайомства з новими друзями, культурою та архітектурою Чехії та Німеччини зробили поїздку на фестиваль незабутньою, а перемоги на міжнародному фестивалі стали наслідком багатьох тренувань юних танцюристів.

Це вже далеко не перша поїздка наших танцюристів за межі України. У планах колективу, розповідає його наставник Юрій Задорожний, поїздки на фестивалі та змагання в Грецію, Македонію, Польщу та Австрію.

Та головне, – каже пан Юрій, – розвивати спортивний бальний танець на теренах Трускавця та далеко за його межами, популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей та дорослих, адже у наш час особливо важливо популяризувати Україну та наше курортне містечко за кордоном, зокрема в контексті інтеграції нашої держави у європейський соціокультурний простір.

До слова, протягом 2019 року трускавецькі спортсмени-танцюристи «Yuventa Dance» загалом завоювали на всеукраїнських та міжнародних фестивалях-змаганнях понад 70 кубків та 350 золотих, срібних та бронзових медалей.

Вл. інф.

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