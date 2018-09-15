Трускавчани зайняли перше місце на обласних змаганнях з газодимозахисної служби

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 13-14 вересня на території тренувального полігону Головного управління ДСНС України у Львівській області, що знаходиться у м. Бориславі, відбулися обласні змагання з газодимозахисної служби. Проводяться такі змагання з метою підтримки бойової готовності та підвищення професійної майстерності вогнеборців при роботі в осередках пожеж.

За право отримати звання «Кращої ланки ГДЗС» боролися 47 команд пожежно-рятувальних підрозділів з усієї Львівщини. Всі учасники змагань були забезпечені апаратами на стиснутому повітрі, переносними радіостанціями, пожежними ломами, ліхтарями та рятувальними мотузками.

Програма змагань складалася із чотирьох етапів. На першому етапі газодимозахисники проводили перевірку апаратів на стиснутому повітрі, одягали їх і проходили вогневий лабіринт, а на другому – в’язали подвійні рятувальні мотузки на потерпілому. Наступний етап передбачав силову вправу по пересуванню колеса за допомогою молота на 15 м. після чого учасники переходили на етап підйому газодимозахисників по встановленій висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної вежі.

Завершальним елементом змагань було проведення розвідки пожежі з пошуком потерпілого у задимленому підвальному приміщенні теплодимокамери. Рятувальникам необхідно було ліквідувати цей осередок пожежі, - лише за таких умов змагання вважалося пройденим.

Усі етапи змагань відбувалися в умовах, наближених до бойових та з дотриманням необхідних заходів безпеки праці.

За результатами двох конкурсних днів було обрано переможців. Командна першість визначалась по найменшій сумі часу, витраченого газодимозахисною ланкою для подолання усіх етапів змагань. За підсумками отриманих результатів, перше місце посіла команда ДПРЧ 7 м. Трускавець, друге – команда 6 ДПРЧ м. Борислав. Замкнули трійку призерів вогнеборці Сихівського районного відділу м. Львова.

«Цією перемогою ви привітали самі себе з професійним святом», – так під час оперативної наради 17 вересня прокоментував перемогу трускавецьких надзвичайників мер міста-курорту Андрій Кульчинський. Він висловив щире та непідробне задоволення високою кваліфікацією, рівнем підготовки персоналу та належним технічним оснащенням ДПРЧ 7 м. Трускавця.

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