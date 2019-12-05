Завтра в окремих будинках Трускавця буде відсутнє водопостачання!

У зв’язку з виконанням робіт з реконструкції мереж водопостачання від вул. Стебницька до вул. Скоропадського, в рамках обласної програми «Питна вода» у м. Трускавці буде відсутнє водопостачання за адресами:
– вул. Стебницька, 84-104;
– вул. Скоропадського, 9;
– вул. Данилишиних, 49-57;
– вул. Стуса, 13, 15;
– СШ №3;
– садочок «Дзвіночо».
Водопостачання буде відновлено 06.12.2019 р. до кінця доби.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
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