Завтра в окремих будинках Трускавця буде відсутнє водопостачання!

0 SHARES Share Tweet

У зв’язку з виконанням робіт з реконструкції мереж водопостачання від вул. Стебницька до вул. Скоропадського, в рамках обласної програми «Питна вода» у м. Трускавці буде відсутнє водопостачання за адресами:

– вул. Стебницька, 84-104;

– вул. Скоропадського, 9;

– вул. Данилишиних, 49-57;

– вул. Стуса, 13, 15;

– СШ №3;

– садочок «Дзвіночо».

Водопостачання буде відновлено 06.12.2019 р. до кінця доби.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

(Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні)