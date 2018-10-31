Трускавчанин Олег Гудзеляк – головний герой фільму про залізницю

У Закарпатській та Івано-Франківській областях проходять зйомки українсько-швейцарського документального фільму про вузькоколійки. Про це інформує ЗІК. 26 жовтня кінокомпанія «Прайм Сторі Пікчерс» розпочала зйомки повнометражного документального фільму про вузькоколійки України та Швейцарії. Головний герой кінокартини Олег Гудзеляк – студент-залізничник, юний амбітний активіст зі збереження вузькоколійок України.

Олег Гудзеляк – трускавчанин, випускник НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця. З дитячих років він захоплюється залізницею, каже його батько Роман Гудзеляк, директор трускавецької школи-гімназії. Ще будучи учнем, Олег передплачував газету «Львівський залізничник», а згодом почав дописувати до неї, надсилаючи як цікаві фото на залізничну тематику, так і тексти. Після закінчення школи прийшов час втілювати свою мрію в життя.

Олег багато подорожує вузькими коліями і вирішує присвятити свою діяльність збереженню цієї перлини культурно-промислової спадщини. Він подорожує Боржавською, Вигодською, Поліською та Гайворонською вузькоколійками. Під час подорожі Олег спілкується з машиністами, стрілочниками, працівниками станцій та депо. Вони діляться захоплюючими історіями про свою віддану та наполегливу працю на вузькоколійках. Також Олег зупиниться на Ужгородській дитячій залізниці, де, власне, і закладають любов до залізниці майбутньому поколінню.

У листуванні з міжнародними ентузіастами залізничних шляхів Олег знайомиться з другим героєм картини Крістофом Бахманом (Christophe Bachmann). Крістоф – швейцарський залізничник-реставратор, активіст залізничної дороги, який власним коштом відновив унікальний потяг XIX століття. Олег запрошує Крістофа відвідати Вигодську вузькоколійку і пізнати красоти незайманих Карпат вузькоколійними маршрутами. Крістоф, у свою чергу, запросить Олега до французької частини Швейцарії, щоб поділитися досвідом успішного збереження і сталого розвитку високогірної залізниці.

Такий міжнародний досвід принесе Олегові багато нових ідей та натхнень, завдяки яким він зможе продовжити свою працю зі збереження і вдосконалення вузькоколійок України.

Автор ідеї, режисер і співпродюсер фільму Олександр Недбаєв, генеральний продюсер Павло Сушко, співрежисер Олів’є Колер (Olivier Kohler), продюсер Філіпп Ч’ямпі (Philippe Ciampi, Nouvelle Vague Factory). Проект здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, швейцарського громадського мовника RTS, Закарпатської та Івано-Франківської фільмкомісій.

Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України, – повідомляють в Закарпатській фільмкомісії.

До речі, Олег Гудзеляк не забуває і про рідний Трускавець. Хоча вузькоколійок у нашому місті-курорті немає, але залізничне сполучення тут наявне вже понад сотню років. При потребі Олег надає фахові коментарі щодо проблем із залізничним сполученням чи вирішення тих чи інших проблем на залізниці, а також радує трускавчан своїми унікальними фото Трускавця на залізничну тематику.

За матеріалами ЗІК та УНІАН підготував Володимир Ключак,

фото Олега Гудзеляка та скрін-шот з передачі «5 каналу»

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