Трускавчанину загрожує позбавлення волі у Словаччині

У місті Пряшеві (Словаччина) трускавчанину загрожує позбавлення волі від 7 до10 років. Про це в мережі Фейсбук інформує уродженка Трускавця, генеральний консул України в Словацькій Республіці професор Ольга Бенч.

Житель міста Трускавця, виїжджаючи до Словаччини, на території України поміняв гривні на євро. У місті Пряшеві в магазині він розрахувався, абсолютно не підозрюючи, що одна із купюр (50 євро) є фальшивкою. Поліція прибула відразу, триває слідство. Закони Словацької Республіки щодо фальшивомонетництва дуже строгі і передбачають за збут фальшивих купюр термін ув’язнення від 7 до 10 років.

Трускавецький вісник

Також читайте