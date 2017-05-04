Трускавчанину загрожує позбавлення волі у Словаччині

By  | 05.05.2017 | Filed under: Новини

У місті Пряшеві (Словаччина) трускавчанину загрожує позбавлення волі від 7 до10 років. Про це в мережі Фейсбук інформує уродженка Трускавця, генеральний консул України в Словацькій Республіці професор Ольга Бенч.

Житель міста Трускавця, виїжджаючи до Словаччини, на території України поміняв гривні на євро. У місті Пряшеві в магазині він розрахувався, абсолютно не підозрюючи, що одна із купюр (50 євро) є фальшивкою. Поліція прибула відразу, триває слідство. Закони Словацької Республіки щодо фальшивомонетництва дуже строгі і передбачають за збут фальшивих купюр термін ув’язнення від 7 до 10 років.

Трускавецький вісник

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