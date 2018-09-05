Трускавець представлений на Міжнародному Економічному Форумі в Криниці

В Республіці Польща (місто-курорт Криниця) триває XXVIII Міжнародний Економічний Форум. Цього року він дуже масштабний і в ньому беруть участь тисячі учасників з цілого світу. В рамках Форуму проходить Конференція «Європа Карпат: спадщина і майбутнє».

Цьогоріч Трускавець теж присутній на Форумі, який ще називають «другим Давосом». У ньому беруть участь директор Інституту транскордонної співпраці Богдан Матолич та голова правління Міжнародного центру “Європейська інтеграція України” Іван Цегенько.

Детальніше про Конференцію «Європа Карпат» на цьогорічному Форумі можна прочитати за посиланням http://www.forum-ekonomiczne.pl/konferencja-europa-karpat-w-ramach-xxvi-forum-ekonomicznego-drugi-dzien-obrad/ (польською мовою).

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