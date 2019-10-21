Трускавець відвідає одна з найвідоміших журналісток Італії

21.10.2019 | Filed under: Новини

У четвер, 24 жовтня, до Трускавця прибуває одна з найвідоміших в Італії журналісток – Розі Фонтана. Про це 21 жовтня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомила начальниця управління розвитку міста ТМР Наталія Скибак.

Розі Фонтана є засновницею корпорації «Rosi Fontana Press & Public Relations», займається комунікацією і промоцією заходів в галузі культури та мистецтва. Своєрідною фішкою Розі Фонтани стало об’єднання в одне ціле пресслужби, зовнішніх зв’язків, спілкування, промоції, іміджу та маркетингу. Розі Фонтана є брендовим іменем, добре знаним в найавторитетніших світових газетах та журналах.

Також Наталія Скибак повідомила про те, що в рамках роботи над отриманням Трускавцем статусу курорту державного значення до нас цього тижня приїдуть представники Одеського Інституту курортології.

А вчора Трускавець відвідала делегація німецьких політиків у складі 36 осіб на чолі з бургомістром Об`єднаної землі Ватлінґен в Нижній Саксонії (ФРН) Вольфґанґом Ґрубе.

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