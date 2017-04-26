Трускавець радянської доби в світлинах

Зробити подібний фоторепортаж мріяв давно. Проблема була тільки в одному – світлинах, а власне у їхній відсутності. Радянська епоха 1944-1991 років в історії Трускавця, на мою думку, є недостатньо вивченою. Парадоксально, але факт – в Інтернеті значно більше є відомостей та світлин з історії Трускавця в міжвоєнний період, тобто Трускавця часів Яроша, натомість надто мало відомостей про Трускавець радянський.

Взявшись заповнити цю прогалину, почав шукати фото Трускавця цього часу. В ЗАТ «Трускавецькурорті», де є власний архів, пообіцяли підсобити, на особистій зустрічі генеральний директор Віктор Миколайович Жданов запевнив, що проблем із фото не буде, якщо тільки вони є в архіві ЗАТу. На жаль, не все залежить від Віктора Жданова – по сьогодні ці світлини отримати так і не вдалося, незважаючи на особисту підтримку та усне розпорядження гендиректора.

Тому тим більше вдячний пану Роману Кутеребі і родині Саланів (Андрій та Ярина) за надані для розміщення на «Трускавецькому віснику» 37 світлин, на яких – Трускавець радянської доби.

Принагідно хочеться пригадати і статтю, яка публікувалася на «Трускавецькому віснику» два роки тому, у березні 2012 – «Трускавець у 1981-1991 рр.» (http://protruskavets.org.ua/truskavets-u-1981-–-1991-rr/). Сьогоднішній фоторепортаж – як своєрідна ілюстрація до цього матеріалу. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи.

Отже, Вашій увазі пропонуємо 37 світлин з історії Трускавця радянської доби з архіву родин Кутеребів та Саланів.

1. «Лісова пісня» при в`їзді в Трускавець.

2. В`їзд у Трускавець. Територія теперішніх автозаправки на вулиці Дрогобицькій та церкви УПЦ КП. Вдалині – будівля першої школи.

3. Вид від Меморіалу слави. Наліво – дорога на Дрогобич, прямо – на Стебник. Зверніть увагу, санаторію «Дніпро» ще немає, на його місті стоїть звичайна сільська хатина.

4. Фото пізнішого періоду. Піонери кладуть квіти до пам’ятника радянським воїнам. На задньому плані – новозбудований санаторій «Дніпро».

5. Вулиця Дрогобицька. Зліва видно покажчик на Стебник, справа – місце, де постане готель «Бескид», там ще приватні садиби.

6. Вид на Меморіал слави. На школі № 1 напис «Слава СССР».

7. Біля Палацу культури «Мир». Видно фото Леніна та напис «Ленинизм – знамя миллионов».

8. Нагірна частина курорту. Санаторій «Кристал» та пішохідна розв`язка.

9. Біля верхнього бювету мінеральних вод.

10. В курортному парку. Сходи, які зараз демонтовані (неподалік «Світязянки»).

11. Парк влітку.

12. В курортному парку. Зліва – скульптурна композиція «Лукаш та Мавка» (де зараз відновлено статую Матері Божої). Справа видно фотографів, які працюють у першій санітарній зоні.

13. Пішохідна зона.

14. Бульвар Карла Маркса (тепер – Юрія Дрогобича).

15. Бульвар Карла Маркса (Ю. Дрогобича). На водолікарні напис «Дело Ленина живет и побеждает».

16. Перше місце стояння пам’ятника Леніну – в курортному парку.

17. Пам`ятник Леніну. На водолікарні напис «По ленинскому пути к коммунизму!».

18. Пам`ятник Леніну з іншого ракурсу. Центральна площа Трускавця.

19. Їде поїзд до Трускавця, везе відпочивальників…

20. Багатоквартирний будинок («хрущовка»).

21. Розбудовується вулиця Філатова (тепер – Мазепи).

22. Виставка квітів у курортному парку. 1985 рік.

23. Виставка квітів, 1985 рік. На передньому плані – експозиція від санаторію «Прикарпаття» (нині неіснуючий, на його місці – готельний комплекс «Ріксос-Прикарпаття»).

24. Оформлення фойє Палацу культури імені Шевченка.

25. Курортна рада, нині – художній музей Михайла Біласа, в давнину вілла «Ґопляна». Зверніть увагу на покрівлю.

26. Пам`ятник Івану Франку.

27. Центральна курортна поліклініка. Видно двох відпочивальників у військовій формі.

28. Курортна поліклініка та водолікарня. Зверніть увагу на озеленення.

29. Діюча водолікарня (тепер тут проходить реконструкція будівлі під готель).

30. Вулиця 150 років курорту (нині – Василя Стуса), будинок № 10. Магазин «Овощи-фрукты».

31. Магазин «Спорттовари» на вулиці 150 років курорту (Стуса).

32. Будинки вулиці 150 років курорту (Стуса), верхній – із кафе «Сладкоежка». Вид з вулиці Мічуріна (тепер Данилишиних).

33. Питне озеро. Вид із дамби.

34. Купальне озеро, знане як «бориславське».

35. Вулиця Калініна (тепер – Сагайдачного).

36. Трускавецька міська рада та корпус санаторію «Берізка» (тепер – два адмінкорпуси ТМР). Вид з вулиці Бориславської.

37. Вхід у парк з центральної площі Трускавця.

Звичайно, що всі світлини, які Ви мали змогу побачити вище, далеко не в повній мірі відображають Трускавець радянської доби. Сподіваюся, що цей фоторепортаж – лише перша ластівка в циклі «Трускавець у світлинах», який було б добре підтримати всім небайдужим. Адже Трускавець – місто, в якому ми живемо – має свою історію, яку треба зберегти для нащадків. І світлини – невід`ємна частина історії нашого славного курорту.

Підготував Володимир Ключак, фото з архіву родин Кутеребів та Саланів

Трускавецький вісник

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