Трускавецькі футболісти – переможці Всеукраїнського юнацького турніру з футболу

17-19 серпня у м. Червоноград команда вихованців відділення футболу Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» брала участь у всеукраїнському юнацькому турнірі з футболу «Summer Open Cup Leader» та виборола 1 місце з 9 команд (тренер ДЮСК – Олег Оринич). У півфіналі трускавецькі «спортовці» вибороли перемогу у команди «Гнівань» (Вінницька область) з рахунком 2:0, а у фіналі зіграли основний час внічию з командою «Адреналін» (м. Луцьк) та по пенальті перемогли з рахунком 3:0 .

Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи

Також читайте