Трускавецькі футболісти – володарі перехідного Кубку!

06.11.2019 | Filed under: Новини

27-28 жовтня 2019 року у м. Червоноград команда Трускавецького ДЮСК «Спортовець» брала участь у традиційному турнірі з футболу серед юнаків 11-12 років “Золотий кубок осені-2019” та вдруге стала володарем перехідного Кубку.

У першому матчi трускавчани поступилась команді ФК “Волинь” (Луцьк) 1:0, проте у всіх наступних вибороли перемогу над командами “Атлетик” (Чорткiв) 3:1, ДЮФК “Лiдер” (Червоноград) 1:0, “Динамо” (Львiв) 4:0, “ФутзалЮнioр” (Червоноград) 3:1, та ставши другими у групi вийшли до фiналу змагань.

У фінальному матчі вихованці відділення футболу ДЮСК «Спортовець» вибороли перемогу у ФК “Волинь” (Луцьк), зiгравши внiчию 0:0 в основний час та показавши кращий результат у серiï пiсляматчевих пенальтi (2:0), та знову привезли у Трускавець Кубок турніру.

А 31 жовтня 2019 року у м. Львів вихованці відділення футболу ДЮСК «Спортовець» змагались в обласному турнірі «Осiннiй кубок федерацiї»

На груповiй стадiï в першому матчi трускавчани зiграли внiчию (1:1) з командою «Лiдер Червоноград» та перемогли команду «Спарта Львiв» (3:0). У пiвфiналi, в основний час команда ДЮСК «Спортовець» зіграла внiчию (1:1) з командою з ДЮСШ м. Мостиська і в пicляматчевих пенальтi поступилась з рахунком 3:4.

В матчi за третє мicце трускавецькі «Спортовці» виграли у команди «Динамо Пасiчна» (м. Львiв) та стали бронзовими призерами змагань.

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