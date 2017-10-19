Трускавецькі спортовці – золоті та срібні призери Львівщини!

By  | 19.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 8-14 жовтня у Львові Микитин Яна та Карпяк Вікторія, обігравши у фінальному поєдинку дует Скорупська Анастасія – Чад Карина (м. Львів , вибороли першість у парному  розряді на Відкритому чемпіонаті Львівської області 1 категорії  з тенісу до 14 років (тренер ДЮСК Ігор Микитин).

11-13  жовтня у Львові команда вихованців відділення баскетболу стала срібним призером в обласних змаганнях з баскетболу серед учнів 2004 – 2005  років народження дитячо-юнацьких спортивних шкіл  Львівщини (тренер ДЮСК Роман Підцерковний). Перше місце зайняла команда ОДЮСШ м. Львів, третє місце Дрогобицька ДЮСШ ім. Івана Боберського.

14  жовтня у Львові команда вихованців відділення футболу з рахунком 4:0 виборола перемогу в команди «ФК Прайд» (м. Львів) у черговому матчі дитячо-юнацької футбольної ліги Львівщини серед юнаків 2007 р.н. Голи забили Шмігельський Микола (2 рази), Чапля Олег та Андріяшин Микола (тренер ДЮСК Олег Оринич).

20-21 жовтня 2017 р. у Трускавці, в плавальному басейні ДЮСК «Спортовець» стартує Чемпіонат Львівської області з плавання серед чоловіків, жінок , юнаків 1999-2000, дівчат 2000-2001 р.н. та обласні змагання серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини (юнаки 2004 р.н., дівчата 2005 р.н.). Початок змагань 20 жовтня  о 12.00.

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