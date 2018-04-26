У Бориславі горів дерев`яний житловий будинок

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, у середу, 25 квітня, о 16:55 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав на вул. Палія 10, в дерев’яному одноповерховому житлового будинку, розміром 10×8 м. За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 6 ДПРЧ м. Борислав. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Полум’я швидко поширилось дерев’яними конструкціями будівлі. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вдалось запобігти розповсюдженню вогню та врятувати будівлю від знищення.

Пожежу локалізували о 17:20 та ліквідували о 17:27 в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено стіни на площі 30 кв.м, дах на площі 45 кв.м, пошкоджено стіни на площі 60 кв.м. Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає

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