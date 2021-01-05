У Бориславі через пожежу в квартирі рятувальники вивели на свіже повітря 10 людей

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС Україии у Львівській області, 4 січня о 21:25 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав на вул. Трускавецька, 67 на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в одній з квартир.

До місця події було негайно направлено вогнеборців 6-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Борислав. На момент прибуття вогнеборців квартира була заповнена димом. Рятувальники не гаючи часу приступили до ліквідації займання . Аби гарантувати безпеку мешканців рятувальники вивели на свіже повітря 10 людей, з них 2 дітей.

О 21:37 пожежу локалізовано та о 21:41 повністю ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м. До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 9 чоловік особового складу. Травмованих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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