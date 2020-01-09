У Бориславі на пожежі виявлено тіло загиблого 57-літнього чоловіка

09.01.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, у середу, 8 січня, о 21:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про запах диму в чотирьохповерховому  житловому будинку в м. Борислав на вул. Чорновола. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 6-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Борислав. По прибуттю до місця події з`ясувалось, що на сходовій клітці відчувається запах диму. Не гаючи часу вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та приступили до проведення розвідки та пошуку місця виникнення пожежі. Оглянувши всі квартири, виявилось, що в квартирі на другому поверсі сильне задимлення та ніхто не відчиняє двері. За допомогою висувної драбини, через вікно вогнеборці потрапили у квартиру та в одній з кімнат виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився мешканець квартири – чоловік 1963 року народження. О 21:41 вогнеборці локалізували пожежу, та о 21:48 повністю ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

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