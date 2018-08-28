У Бориславі конфлікт між легальними та нелегальними таксистами за місця стоянки

У Бориславі відбувся конкурс на визначення переможця на право користування стоянками таксі. Переможцем стало приватне підприємство «Бориславтранстур», але до нормальної роботи воно не змогло приступити через перешкоджання з боку нелегальних таксистів.

Відтак, з цього приводу вчора у Бориславській міській раді відбулася нарада, на якій було обговорено можливі методи виходу із цієї ситуації. Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській раді.

Першим кроком для впорядкування пасажирських перевезень на таксі у місті стало прийняття рішення про затвердження положення про організацію і функціонування стоянок таксі та оголошення конкурсу на визначення переможця на право користування стоянками, який виграло ПП «Бориславтранстур». З переможцем було укладено договори на право користування цими стоянками. За словами керівника «Бориславтранстур», на жаль, зараз підприємство не може виконувати взяті на себе обов’язки, оскільки нелегальні таксисти намагаються не допустити його автомобілі до визначених стоянок. Як результат – в місті продовжується хаос з пасажирськими перевезеннями на таксі, а міський бюджет недоотримує нанадходження.

У зустрічі взяли участь міський голова Ігор Яворський, перший заступник голови Роман Садлівський, заступник голови Світлана Солоненко, начальник відділу економіки та торгівлі Лев Попель, директор КП «Муніципальна варта» Леонід Федевич, директор КП «Еко-Місто» Іван Сорока, начальник Бориславського відділення поліції Олександр Закутний, директор ПП «Бориславтранстур» Степан Кость, а також представник Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Протиправні дії нелегальних надавачів послуг пасажирських перевезень на таксі викликали обурення і нерозуміння, тому було прийнято рішення звернутись у всі відповідні служби та інстанції для покарання нелегальних перевізників та забезпечення порядку в цій галузі.

У міськраді сподіваються на свідомість нелегальних перевізників та на те, що найближчим часом порядок на ринку пасажирських перевезень на таксі в м. Бориславі буде забезпечений відповідно до законодавства.

ЗІК

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