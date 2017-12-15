У Бориславі водій “Форда” скоїв наїзд на дідуся

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 грудня близько 17.30 на вулиці Дрогобицькій у місті Борислав. Водій автомобіля «Форд Проба», 35-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 88-річного жителя Борислава. Його госпіталізовано з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, перелом лобної і тім’яної кістки справа, забійна рана тім’яної ділянки голови».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Також читайте