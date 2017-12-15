У Бориславі водій “Форда” скоїв наїзд на дідуся

By  | 15.12.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 грудня близько 17.30 на вулиці Дрогобицькій у місті Борислав. Водій автомобіля «Форд Проба», 35-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 88-річного жителя Борислава. Його госпіталізовано з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, перелом лобної і тім’яної кістки справа, забійна рана тім’яної ділянки голови».

Поліцейські встановлюють обставини . За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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