Трускавчанин в ДТП на смерть збив водія підводи у Брониці

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 вересня близько 20.50 на автодорозі Дрогобич-Самбір у селі Брониця Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Вектра», 63-річний житель міста Трускавець, скоїв зіткнення з гужовою підводою, якою керував 35-річний мешканець одного з сіл Самбірського району. Внаслідок зіткнення керманич підводи від отриманих травм помер на місці події. Окрім того, були травмовані коні, запряжені у підводу.

За фактом слідчі територіального відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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