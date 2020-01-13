Поліцейські встановлюють обставини травмування в ДТП неповнолітньої трускавчанки

13.01.2020 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 січня близько 19.10 на вулиці Івана Мазепи у місті Трускавець.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 56-річний мешканець Дрогобицького району, скоїв наїзд на пішохода, 16-річну місцеву мешканку. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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