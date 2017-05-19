У Дрогобичі 29 депутатів можуть втратити мандат

Інститут “Республіка” проаналізував звіти депутатів місцевих рад 24 населених пунктів України. Тенденція є невтішною – половина депутатів ризикують втратити мандат.

Лише 19% депутатського складу Дрогобицької міськради спромоглося прозвітувати про свою діяльність за більше, ніж рік каденції. Аж 29 обранців можуть стати першими, хто втратить мандат за невиконання обов’язку перед виборцями.

Лише 7 депутатів Дрогобицької міськради подали та опублікували звіти діяльності за рік перебування на посаді. Інших 29-х «ластівок» можна відправляти у вільний політ за порушення ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Адже звітування – обов’язок депутатів, який вони повинні виконувати щорічно, а можна й частіше, якщо цього забажають виборці чи органи самоорганізації населення. Анонсування, де і коли відбуватиметься звітування, проводять ЗМІ, а місцева рада покриває витрати на їх проведення з місцевого бюджету. Окрім того, місцева влада зобов’язана всіляко сприяти депутатам в організації зустрічей та підготовці. Це може бути допомога щодо надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів тощо.

У зв’язку з тим, що досить часто звітування плутають із звичайним інформуванням, Інститут «Республіка» проаналізував законодавство, що стосується звітування та безпосередньо – на десерт – самі звіти депутатів місцевих рад у розрізі населених пунктів України та політичних партій, представлених у місцевих радах.

Для визначення лідерів та аутсайдерів було взято 24 населених пункти з території усієї України (де діє ВІ «Активна Громада»), до місцевих рад яких у жовтні 2015 р. обрано 880 депутатів, що представляють 31 політичну партію.

Станом на 25 квітня 2017 року надали звіти, які були оприлюднені у ЗМІ або на сайтах органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), 382 депутати, тобто 43,4% від загальної кількості.

Результатом у 19% звітування Дрогобич обійшов лише міста, у яких депутати взагалі не спромоглися подати жодного звіту. Що ж до партійної приналежності, то подали звіти лише представники «Самопомочі» – 5 із 5-ти, «Солідарності» 1 із 5-ти й «Народний рух України» 1 із 2-ох. Зокрема, виконали обов’язок Андрухів Андрій, Муль Роман, Настьошин Степан, Оленич Сергій, Тюска Віктор, Шагала Роман, Янів Андрій.

А от депутати ж від «Батьківщини» – 4 особи, «Громадянської позиції» – 5, «Народного контролю» – 7, «Свободи» – 6 осіб та «Укропу» – 2 безвідповідально поставилися до своїх обов’язків – 0 оприлюднених чи опублікованих документів.

На фоні загальної картини, медаль «За найкраще звітування» заслуговують депутати Кропивницької міської ради (92,85%, або 39 з 42 депутатів), Южненської міської ради (92,3%, або 24 з 26-ти), Ужгородської міської ради (91,66%, або 33 з 36 депутатів), Рівненської міської ради (88%, або 37 з 42-ох), Кам’янець-Подільської міської ради (86,1%, або 31 з 36 депутатів), Луцької міської ради (85,7% або 36 з 42-ох), Добропільської міської ради (85,3% або 29 з 34 депутатів).

Нульовим показником відзначилися у Дергачах (Харківська обл.), Жмеринці (Вінницька обл.), Запоріжжі, Зінькові (Полтавська обл.), Обознівці (Кіровоградська обл.) та Рубіжному (Луганська обл.), де свої звіти не подав жоден з обранців, а також у Херсоні (1 звіт депутата) та Скадовську (2 звіти депутатів).

Як бачимо, партійна дисципліна в частині подання звітів більше схожа на хвіст півня – така ж строката та різнобарвна, а простіше кажучи – мало в яких місцевих радах існує.

Варто зазначити, що громадяни мають право на вільний доступ до звіту про діяльність свого обранця. Відповідно до закону «Про статус депутатів місцевих рад» обранець завчасно, за 7 днів, повинен повідомити, де буде відбуватися зустріч із виборцями через медіа або в інший спосіб. На цій зустрічі й відбувається безпосереднє «інформування» виборців про роботу. А вже потім депутат інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його діяльністю.

Що стосується самого тексту, то у звіт депутат повинен включити відомості:

- про свою діяльність у раді та в комісіях;

- про роботу у виборчому окрузі;

- про прийняті радою та її органами рішення, хід їх виконання;

- про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Не слід забувати, що неподання звіту депутатом є підставою для його відкликання, у силу положень ст. 37 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад». А оскільки вже пройшов більше, ніж рік з моменту обрання переважної більшості депутатів, протягом якого було заборонено їх відкликати, то перші «ластівки», які не подали звіти, можуть втратити мандат дуже швидко.

Примітка. Дані, на основі яких було зроблене дослідження, постійно оновлюються у зв’язку з отриманням нових звітів депутатів. Окрім цього, для дослідження бралися лише ті звіти, які відповідають вимогам чинного законодавства та здійснені у спосіб, передбачений ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» та ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Станом на 18 травня Інститут «Республіка» так і не отримав офіційної відповіді Дрогобицької міської ради на інформаційний запит від 21.03.2017 р. щодо звітування депутатів місцевої ради.

Дарія Тижбіряк, прес-секретар Інституту “Республіка”

Трускавецький вісник

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