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Як інформує газета «Джерела Трускавця», у вівторок, 29 жовтня, відбулося засідання сесії Орівської сільської ради, на розгляд якої ініціативна група мешканців винесла проект рішення про приєднання села до Грабовецької ОТГ. Сесія була бурхливою, і фактично перетворилася на протистояння двох груп у селі – тих, хто бачить майбутнє Орова з Трускавцем, і тих, хто хотів би приєднуватися до Грабівців та Дуліб біля Стрия. Відео від «Джерел Трускавця» дає можливість зрозуміти, що село в роздумах.

Доля Орова – в руках орівчан, тож негоже комусь зі сторони пхатися в орівські справи, щось вимагати, а навіть і радити. Позиція і однієї, і другої сторін зрозуміла – хтось має родину в Трускавці, а хтось в Стрию, хтось боїться гегемонії близького сусіда-курорту, а хтось переживає, що в великій та розтягнутій Грабовецькій ОТГ Орів буде на правах найменшого брата, а то й пасинка.

Але з сесії ОСР 29 жовтня, хоча вона й закінчилася нічим, вже можна зробити один висновок – битва за Орів не просто розпочалася, вона переходить у гостру наступальну стадію. І свідченням цього є присутність в Орові представників найпотужніших груп впливу Трускавця.

По-перше, сам факт неодноразової присутності в Орові міського голови Трускавця Андрія Кульчинського разом з вихідцями з Орова, які проживають і працюють у Трускавці, свідчить, що Андрій Богданович робить серйозну ставку на голоси орівчан на майбутніх виборах.

Співпраця Трускавця та Орова розпочалася фактично з початку цієї каденції – з кінця 2015 року. Андрій Кульчинський ніколи не приховував, що є прихильником ідеї «Великого Трускавця», який зокрема включав би й Орів. Доказом цьому є стаття з кінця 2015 року «Великий Трускавець» (посилання https://protruskavets.org.ua/velykyj-truskavets/), в якій вперше вжито цей термін і вперше здійснено спробу обґрунтувати цю ідею, яка на той час вважалася нереальною. Але віра зрушує гори, і виглядає на те, що віра чинного очільника міста-курорту у Великий Трускавець стане реальністю, бо Орів вже включено до Перспективного плану утворення Трускавецької ОТГ.

По-друге, факт висвітлення орівської тематики газетою «Джерела Трускавця» свідчить, що група мера Трускавця 2010-2015 рр. Руслана Козира теж розігруватиме «орівську карту».

Виїзд представників редакції згаданої вище газети (журналістів, відеооператора) та представників ГО «Рада міста» до Орова відбувається вже не вперше, і ніколи не «вхолосту». Хоча з самого початку обговорення адмінреформи Руслан Козир і його прихильники чітко дотримувалися думки, що Трускавець мав би об’єднуватися виключно зі Станилею та Модричами, без Доброгостова, Уличного та Орова, але в той же час як непогані стратеги розуміють, що потрібно мати і план «Б». Тому редакційні десанти до села через гору за участю прихильників Руслана Ярославовича з орівським корінням вже не є чимось надзвичайним, а сприймаються як частина піар-кампанії.

По-третє, не вперше до Орова їдуть і представники ще однієї потужної та політично впливової групи Трускавця – прихильники Ігоря Кісака, найголовнішого опонента Андрія Кульчинського на виборах 2015 та 2020 років. Ігор Володимирович і особисто їздить в це мальовниче село (от, хоча б на урочистості на горі Бренів), і його соратники не оминають Орова. Депутат Трускавецької міської ради Роман Бучкович, голова Трускавецького Автомайдану Олександр Богуцький, колишній депутат ТМР, представник Конгресу українських націоналістів м. Трускавця Ігор Ластовецький та інші відомі у Трускавці люди з «пулу» Ігоря Кісака час від часу «світяться» в Орові, щоб вивчити ситуацію з адмінреформою зсередини та показати орівчанам, що доля цього села їм не байдужа. Як і в Руслана Козира, у Ігоря Кісака спочатку категорично виступали проти ідеї Великого Трускавця, вимагаючи цифр, обґрунтувань та обговорень, але останнім часом категоричність висловів дещо зникла.

Ну і по-четверте, не омине Орів своєю увагою ще один гравець на політичній арені Трускавця, найімовірніше, що кандидат на посаду міського голови Трускавця чи Трускавецької ОТГ), мер Трускавця 2002-2010 рр. Лев Ярославович Грицак. Промовистим є той факт, що під час сесії Орівської сільської ради 29 жовтня передається стос газет «Франкова криниця Підгір`я». Це добре видно на відео від «Джерел Трускавця». Цікаво, що передає ці газети рука людини не з оточення Лева Грицака, а представник іншої трускавецької групи. Але про альянси «за когось» чи «проти когось» вартує написати окрему публікацію.

Лев Грицак досі публічно не висловлювався щодо того за він чи проти Великого Трускавця, але під час одного із засідань президії «Ради Старійшин», коли Олександр Павлович Грищенко доповідав питання адмінреформи, Лев Ярославович змовчав на всі категоричні висловлювання, що з Оровом нам не по дорозі. А в одному з коментарів у вересні 2019 року Лев Грицак пише (щоправда, не відносно Орова, а відносно Доброгостова): «Вважаю, що село Доброгостів достойне того, щоб там збудувати в центрі комплекс, який би включав пожежну частину, кінотеатр, дискотеку, бібліотеку з комп`ютерним обладнанням, пристойний медичний центр, поштове відділення». І ця фраза є яскравим свідченням, що боротьба за крісло у Трускавці точитиметься не лише серед виборців курорту, але й по селах.

Сесія Орівської сільської ради 29 жовтня так і не розставила крапки над «і». Наразі ні прихильники об`єднання з Трускавцем, ні прихильники об`єднання з Грабівцями не мають в Орові абсолютної, чи хоча б переважаючої більшості. Одні бояться, що Трускавець розпоряджатиметься землями села, інші в шоці, що Орів приєднають до іншого села, про розташування якого багато хто й не знає.

Але битва за Орів насправді йде вже не так між Грабівцями і Трускавцем. Битва за Орів йде у самому Трускавці. Майже дві тисячі населення в Орові плюс кілька тисяч мешканців з орівським корінням безпосередньо у Трускавці – це велика сила, яку не можуть ігнорувати ні Лев Грицак, ні Ігор Кісак, ні Руслан Козир, ні Андрій Кульчинський. І не ігноруватимуть, ось побачите.

Володимир К.

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