Тетяна Сухроменда: «З цією командою мені вдасться змінити Орів на краще!»

12.10.2020 | Filed under: Публікації

П’ять років тому Тетяна Сухроменда стала очільником села Орів. Її мотивувало велике бажання змінити підхід до самоврядування, співпрацювати з людьми задля розвитку сільської громади. З набуттям досвіду в управлінні пані Тетяна знайшла спільну мову не лише з односельцями, але й знайшла однодумців серед керівників сусідніх сіл Уличного та Доброгостова. Про нові перспективи та виклики, стрімкі зміни та підтримку на шляху об’єднання громад розповідає Тетяна Сухроменда.

– Я вдячна долі за те, що свого часу вона звела мене з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським. Тоді з’явилася надія на розвиток громади в межах Трускавецької ОТГ. Саме тоді уперше ми заговорили про нові проєкти, про роль Орова у розвитку Трускавця як курорту. Розпочали роботу з пошуку інвестора та багато іншого.

Досвід, який за останні роки отримала, дуже цінний. Маю на меті продовжити цю роботу у новій раді від імені моєї орівської громади. За підтримки моїх однодумців наступна каденція має принести великі зміни як для орівчан, так і для усіх мешканців громади. Ми заклали фундамент для цих змін і ми маємо почати їх будувати. На порядку денному наступної каденції – будівництво дороги, відновлення історичної польської дороги до Орова, відновлення корпусу школи, створення ще однієї групи садочку, залучення інвесторів, розбудова інфраструктури села. Крім того на території села є джерела мінеральної води і багато інших природних ресурсів, які стануть магнітом для туристів.

Усе, що планується для розвитку Орова, потребує уваги та державницького підходу, досвіду. І цей підхід та досвід вже є у діючого міського голови, а тепер кандидата на голову Трускавецької об’єднаної громади від політичної партії «Європейська Солідарність» Андрія Кульчинського. Досвід розбудови інфраструктури та вирішення глобальних питань є і в Уличнянського сільського голови, який є кандидатом до обласної ради від ПП «Європейська Солідарність» Святослава Стефанківа.

Мені приємно те, що мене оточують такі сильні та розумні, а головне досвідчені керівники, які, я упевнена, мені, як жінці завжди підставлять сильне плече. А ще я упевнена, що вони стануть відмінними очільниками ради та вправними депутатами, що відстоюватимуть свою громаду. З такою командою вдасться змінити Орів та всі села об’єднаної територіальної громади на краще – це наша мета і першочергове завдання. Трускавецька ОТГ має і буде процвітати, для цього докладемо максимум зусиль.

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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