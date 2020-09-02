Юні орівчани День знань відсвяткували у Трускавці

0 SHARES Share Tweet

Незважаючи на примхливу погоду, учні 5-8 класів в супроводі вчителів Орівської СЗШ після урочистостей у своїй рідній школі вирушили з екскурсією до Трускавця. Очолювала делегацію Тетяна Сухроменда – голова села Орів.

Зустріч з курортом у День знань стала символічною, адже більшість дітей тут вперше і їм вдалося дізнатись чимало нового і цікавого.

Познайомитись з містом, його мешканцями та життям на курорті орівчан запросив Андрій Кульчинський – міський голова Трускавця. Він зустрів делегацію школярів біля художнього музею Михайла Біласа. Знаменита вілла «Гопляна», сьогодні музей, привітно відчинила двері для гостей. Тепла атмосфера приємно вразила присутніх.

Далі юні орівчани побували на виставі у дельфінарії “Оскар», єдиному в Західній Україні. Тут зробили чимало яскравих світлин з дельфінами. Несподіванкою для дітей став унікальний подарунок – картина, намальована дельфінами в ході вистави. Двоє щасливчиків – Владислав і Аня – навіть прокатались на човні, який провадив сам дельфін. Діти захопливо й весело реагували на плескіт дельфінячих хвостів по воді.

Наприкінці мандрівки Трускавцем делегація школярів завітала до НВК «СЗШ №2-гімназії». Тут заглянули в один з унікальних класів, оснащених найновішою технікою, – класу біології. Діти одразу зацінили прогресивний підхід до викладання. Дехто «прилип» до новітніх мікроскопів, інші розглядали експонати тварин на стендах. Новинки сподобались усім.

Тож дещо втомлені від насиченого дня, але щасливі й натхненні, гості з Орова повернулись додому. Відвідини орівчанами Трускавця зовсім скоро стануть частішими, а сьогодні, впевнені, що перше знайомство, направду, вдалося.

Пресслужба Трускавецької міської ради

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)