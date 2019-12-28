В Орові на сході села подумають чи є альтернатива входженню в Трускавецьку ОТГ

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На неділю, 29 грудня, в с. Орів заплановано проведення сходу села, під час якого в черговий раз обговорять чи є альтернатива входженню села в Трускавецьку ОТГ. Село не є одностайним чи варто входити Орову до Трускавецької ОТГ, противники цього рішення просувають ідею входження Орова до Грабовецької ОТГ, центром якого є село Грабовець під Стриєм, а в майбутньому може стати село Гірне при трасі Київ-Чоп. Щоправда, ні Грабовець, ні Гірне не в захваті від можливості входження Орова до цієї ОТГ, цілком слушно вважаючи, що Орів стане для них непотрібним баластом, таким собі апендиксом, чемоданом без ручки, який і нести незручно, і викинути не можна буде. Ярими противниками входження Орова до Трускавецької ОТГ та промоутерами приліпки Орова до Грабовецької ОТГ є прихильники екс-війта Орова Михайла Костище та особисті недруги чинної сільської голови Орова Тетяни Сухроменди. Верховодою в середовищі «грабівчан в Орові» є Олег Колос, житель Стрия, який хоча і прописаний в селі Орів, але фактично майже не появляється в батьківській домівці. Антитрускавецькі настрої в Орові підігрівають «активісти» з групи екс-мера Трускавця Р. Козира.

Нагадаємо, що нещодавно, а саме 20 грудня, сесія Орівської сільської ради ухвалила рішення про об`єднання з Трускавецькою ОТГ. З 11 депутатів 8 проголосувало за (в тому числі сільська голова Тетяна Сухроменда), 2 проти, 1 утримався. Це рішення легітимного органу влади викликало обурення самозванців, які колотять в селі і погрожують розпустити сільську раду, щоб в майбутньому самим стати депутатами.

Схід села відбудеться в приміщенні Народного дому Орова. Початок о 12.00.

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