В Орові змія вкусила чоловіка о 2 годині ночі

31.05.2021 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 31 травня о 02.15 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1976 року народження, житель с. Орів (Трускавецька МТГ) Дрогобицького району, з діагнозом – укус змії правої кінцівки. Стан потерпілого – середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви