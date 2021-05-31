В Орові змія вкусила чоловіка о 2 годині ночі

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Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 31 травня о 02.15 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1976 року народження, житель с. Орів (Трускавецька МТГ) Дрогобицького району, з діагнозом – укус змії правої кінцівки. Стан потерпілого – середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

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