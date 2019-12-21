Орів визначився: його майбутнє з Трускавцем

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Вчора, 20 грудня, відбулася сесія Орівської сільської ради. На ній було прийнято рішення про добровільне об’єднання сіл Орів та Зимівки Орівської сільської ради з містом Трускавець Трускавецької міської ради в рамках однієї об’єднаної територіальної громади з центром у м. Трускавець. З 11 депутатів 8 проголосувало за (в тому числі сільська голова Тетяна Сухроменда), 2 проти, 1 утримався.

Незгідна з цим рішенням частина присутніх у залі людей пообіцяла ініціювати процедуру розпуску сільської ради. Вони виступають за приєднання Орова до маловідомого села Грабовець біля Стрия. Аргументація «залізна»: в Грабовецькій ОТГ інтереси Орова відстоюватимуть ще й депутати Верхньої та Нижньої Стинави і Любинців.

Обговорення в Орові майбутньої конфігурації ОТГ, до якої мало б приєднатися село, триває більше року.

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