В Орові на сході села визначатимуться з ОТГ

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Як інформує наше власне джерело, у неділю, 20 жовтня, в селі Орів Сколівського району відбудеться схід села на тему ОТГ. На громадське обговорення, де розглядатиметься питання добровільного об’єднання територіальних громад, запрошені представники Сколього, Трускавця та Грабівців (села в Стрийському районі, до якого хочуть приєднувати Орів). Початок сходу села – після Святої Літургії, орієнтовно о 11.30. Місце проведення – Народний дім №1 (Долішній Кінець).

В Орові питання ОТГ обговорювалося вже кілька разів, в тому числі за участі представників Трускавця (як влади міста, так і опозиційних груп). Більшість жителів Орова висловлюються за приєднання до Трускавецької ОТГ. Певна частина жителів виступала за союз із містом Стриєм, проте в жодних комбінаціях Орів не планують приєднувати до Стрия, а тільки до села Грабівців Стрийського району. Дуже мало в Орові є і прихильників приєднання до великої Сколівської ОТГ, насамперед через те, що після завершення адмінреформи Сколе перестає бути важливим адміністративним центром, а також з причини відсутності прямого сполучення. Тож схід села 20 жовтня має остаточно розставити крапки над «і» в питанні з ким хоче бути Орівська громада.

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