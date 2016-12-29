У Дрогобичі маршрутка насмерть збила жінку-пішохода

By  | 04.01.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 січня, о 10.50 у місті на вулиці Лесі Українки.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса №2, 35-річний мешканець Дрогобицького району, скоїв наїзд на пішохода, 38-річну мешканку Самбірського району. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої.

За словами очевидців, жінка-пішохід несподівано вийшла на проїжджу частину дороги.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Трускавецький вісник

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