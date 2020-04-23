У Дрогобичі у власній квартирі старша жінка отруїлася продуктами горіння

23.04.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, 21 квітня о 19:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на площі Ринок, 31. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі чотирьохповерхового будинку.

До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні відділення м. Дрогобич.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вся квартира вже була заповнена токсичними продуктами горіння. Через сильне задимлення рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання.

Під час проведення розвідки пожежі, в помешканні було виявлено власницю, 1938 року народження, яку вогнеборці винесли на руках із задимленої квартири та передали фахівцям медичної допомоги. Постраждалу з діагнозом – отруєння продуктами горіння, госпіталізовано в Дрогобицьку центральну районну лікарню.

З метою гарантування безпеки мешканцям, з сусідніх квартир на вулицю вивели 4 особи.

Пожежу локалізували о 20:27 та ліквідували о 20:33 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 кв.м.

До ліквідації займання залучалось 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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