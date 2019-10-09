У Дрогобичі горіла квартира

09.10.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, у понеділок, 7 жовтня, о 18:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Грушевського, 117.  Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

До місця події негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі. О 18:33 пожежу локалізували, та о 18:36 ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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