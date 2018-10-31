У Дрогобичі обрали запобіжний захід грабіжнику

Під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури, працівниками Нацполіції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 31-річного дрогобиччанина у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч у вересні в м. Дрогобич. Встановлено, що зловмисник, перебуваючи у парку ім. Степана Бандери, підбіг до 50-річного місцевого мешканця і зірвав з нього куртку з грошовими коштами та особистими речами, після чого втік з місця події.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців, за «гарячими» слідами чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 37 тис грн. За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

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