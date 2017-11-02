У Дрогобичі під час пожежі в квартирі загинула жінка

By  | 06.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 6 листопада о 09:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку в м. на вул. Грушевського, 51. Під час розвідки пожежі вогнеборці виявили тіло власниці помешкання, 1947 року народження. Горіння спричинило щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 09:34, ліквідували о 09:41 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 16 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.

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