У Дрогобичі під час пожежі загинув власник будинку

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 21 червня о 03:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в м. Дрогобич на вул. І.Франка, 280. В результаті розвідки пожежі вогнеборці виявили тіло власника помешкання, 1977 року народження.

Фахівці ДСНС у складі 2-х ланок газодимозахисної служби, працюючи в апаратах захисту органів дихання, зупинили подальше поширення вогню й врятували будинок від повного згорання.

Пожежу речей домашнього вжитку на площі 35 кв.м локалізували о 03:53 та ліквідували о 04:12.

До ліквідації займання залучили 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

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