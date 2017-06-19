У Дрогобичі під час пожежі загинув власник будинку

By  | 21.06.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 21 червня о 03:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в м. на вул. І.Франка, 280. В результаті розвідки пожежі вогнеборці виявили тіло власника помешкання, 1977 року народження.

Фахівці ДСНС у складі 2-х ланок газодимозахисної служби, працюючи в апаратах захисту органів дихання, зупинили подальше поширення вогню й врятували будинок від повного згорання.

Пожежу речей домашнього вжитку на площі 35 кв.м локалізували о 03:53 та ліквідували о 04:12.

До ліквідації займання залучили 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №73991 Торговий представник з авто
    19.06.2017 | 17:08

    Проводимо набір молодих та енергійних працівників на вакансію: Торговий представник Місце роботи: м.Львів (а також Львівська область) Вимоги: • досвід роботи торговим представником; • водійські права категорії В.; • обов’язково наявніть власного автомобіля; • вища освіта; • дисциплінованість, відповідальність; • орієнтація на результат; • комунікабельність, наполегливість; • креативність; • бажання навчатись; • презентабельний зовнішній вигляд; [...]

  • Продається квартира у Дрогобичі
    13.06.2017 | 17:58

    Терміново продається 4-кімнатна квартира в Дрогобичі по вул. В. Великого, 23 (р-н Коновальця), 75 кв.м., 6-й поверх, євроремонт, перепланування, центральне опалення. Ціна за домовленістю. Тел. 067-770-51-31. Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Оголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви