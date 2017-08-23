У Дрогобичі урочисто вручили Міжнародну премію Івана Франка

У неділю, 27 серпня, у м. Дрогобичі відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року.

Цьогорічну Премію було вручено двом лауреатам. У номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” золотий знак, диплом та грошову винагороду здобув професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер. У номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” нагороду вручили академіку, почесному професорові Львівського національного університету імені Івана Франка Олегові Шаблію.

Голова правління Міжнародного фонду Івана Франка Роланд Франко у своєму виступі зазначив, що мріє, аби премія, яка має ім’я українського вченого і мислителя, посіла почесне місце у науковому світі та постала поруч із премією Нобеля.

- Уже сьогодні наша премія стала явищем, яке є новим для України. Міжнародна премія імені Івана Франка – це своєрідний ліфт для українських вчених. Це шанс стати відомим і поширити свої надбання світом, – наголосив Роланд Франко.

Директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус зазначив, що діяльність і місія Фонду знайшли підтримку серед українських і закордонних вчених, зокрема у Канаді та Європі. Так, у 2017 році до комітету премії було подано 21 наукову роботу з 16 вишів 4-х країн: Австрії, Ізраїлю, Польщі та України. До складу номінаційних комітетів та Ради експертів увійшли 49 вчених з 11 країн світу, зокрема з Великої Британії, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Хорватії, Словаччини, Ізраїлю, Італії, США та України.

- Міжнародна премія ім. Івана Франка поступово стає українським міжнародним змагальним майданчиком серед науковців-гуманітаріїв. І в цій справі Фонд дотримується найвищого рівня об’єктивності, міжнародних академічних та етичних стандартів, – наголосив директор Фонду.

Ігор Курус також подякував благодійникам, що внесли свої кошти до преміального фонду Міжнародної премії імені Івана Франка, який цього року становив 500 тисяч гривень, і підтримали сталий розвиток важливої української справи у світі.

Члени міжнародного журі – професор Ягеллонського університету, доктор соціологічних наук Лешек Корпорович і професор Львівського університету, доктор філологічних наук Ярослав Гарасим – представили лауреатські роботи.

- Хочу зазначити, що цьогорічну перемогу справедливо вибороли праці, скеровані на сучасне осмислення складної історичної чи історико-лінгвістичної проблематики, тобто тих важливих пластів нашого минулого, які мають безпосереднє значення для розбудови подальших культурно-історичних та суспільно-політичних перспектив українського націєтворення, – підкреслив проректор Львівського національного університету імені Івана Франка професор Ярослав Гарасим, презентуючи працю професора Віденського університету Міхаеля Мозера.

Своєю чергою професор Ягеллонського університету доктор Лешек Корпорович, представляючи працю Олега Шаблія «Суспільна географія», зауважив, що «…книга є важливою спробою поєднати нове і класичне розуміння наукового дослідження загалом, але також суспільних наук…».

На церемонії нагородження були присутні члени міжнародного журі, вчені з Австрії, Польщі, Словаччини, України, франкознавці, представники влади, громадськість та родина Івана Франка.

З вітальним словом до присутніх також звернувся голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, міський голова Дрогобича Тарас Кучма та ректор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка Надія Скотна.

Вітання лауреатам премії та Міжнародному фонду Івана Франка надіслав президент Світового конгресу українців доктор Євген Чолій.

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Міжнародну премію імені Івана Франка започатковано Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського письменника Роланд Франко. Міжнародна премія вручається у двох номінаціях: “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” та “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук”.

У 2016 році першим лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка (у номінації “За визначний особистий внесок у розвиток суспільно-гуманітарних наук”) став кир Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви, за монографію “Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму“.

Ольга Нижник

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