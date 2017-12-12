У Дрогобичі зловили злодія

У Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що 7 грудня вночі з приміщення одного з місцевих магазинів було викрадено товар – мобільні телефони та планшет. Встановлено, що до скоєння злочину причетний 31-річний мешканець Стрия. Зловмисник проник у магазин, пошкодивши замок на вхідних дверях.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції у Львівській області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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