У Дрогобицькому районі вимагають нової інвестиційної угоди, як компенсацію шкоди від сміттєзвалища

У с. Брониця Дрогобицького району, поблизу якого розміщений міський полігон твердих побутових відходів, вимагають укладення нової інвестиційної угоди з Дрогобицькою міською радою, а також погашення 300 тис. грн заборгованості відповідно до попередньої угоди.

Про це повідомив власкор IA ZIK з посиланням на сектор з питань інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю РДА.

Селяни озвучили свою вимогу на зустрічі з першим заступником голови Дрогобицької райдержадміністрації Віталієм Скоропадом, що відбулася в сільському Народному домі, і просили посадовця їх підтримати.

Під час зустрічі також йшлося про необхідність демонтажу аварійного приміщення старої школи. Підставою для цього є відповідний експертно-технічний висновок. Відділ освіти спільно з сільською радою мають забезпечити виконання робіт.

Порушувалось й питання врегулювання вартості пасажирських перевезень. За словами броничан, ціна у двох перевізників на одному маршруті є різною. Обговорювалися також питання, пов’язані з діяльністю ТзОВ «Барком».

Віталій Скоропад загострив увагу місцевої влади та землекористувачів на темі боротьби з борщівником. Під час розмови з жителями йшлося і про питання децентралізації.

У рамках візиту перший заступник голови райдержадміністрації побував у місцевій школі, оглянув інші об’єкти села.

ЗІК

Трускавецький вісник

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