Степан Танчинець:  «ОСББ є юридичними особами і згідно закону мали б укласти договір на вивіз твердих побутових відходів»

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Вивезення твердих побутових відходів для Трускавця є справою вкрай важливою. Адже курортне місто має бути зразковим, чистим, «вилизаним», і сміття йому не личить.

Все ж інколи окремі мешканці «докладаються» до того, щоб виникали стихійні сміттєзвалища, щоб занедбані об’єкти були обгороджені купами будівельних чи побутових відходів, щоб ліс, озеро, парк, вулиці чи тротуари смутили око папірцями, пластиком, пляшками та іншим непотребом.

Як зробити місто чистішим, як функціонує підприємство з вивезення сміття та чому потрібно виховувати екологічну свідомість громадян – про це та інше спілкуємося з представником ДП «Комунальник Плюс» ТОВ «Комунальник 1» Степаном Танчинцем, відповідальним за вивіз сміття з Трускавця.

– Пане Степане, у сфері вивезення сміття Ви працюєте досить довго. Які головні проблеми є у Вашій роботі?

– Мешканці (сміється). Є боржники, і серед них люди дуже небідні, дуже відомі і партійні, які платити принципово не хочуть. Нами було виявлено, що їм навіть нарахування не йшло – це нам залишилося від попередників, від ДВ «Еко-Світ».

Ми цим відомим людям відновили нарахування, та вони і далі не хочуть платити. Якщо вони не платитимуть, то будемо на них впливати різними методами, у тому числі шляхом подачі до суду та винесення цих «героїв» у публічну площину. Поки що чекаємо, аж сума їхнього боргу не наросте до певної критичної позначки.

– Які найбільші суми боргів?

– Борги мають і мешканці, і підприємства. По мешканцях є навіть до 3 тисяч боргу перед нашим підприємством. Враховуючи, що наше підприємство працює у Трускавці з червня 2017 року та враховуючи суми місячної оплати (було 12 гривень з особи, потім 16), то 3 тисячі – це досить суттєва сума. Тобто, окремі люди за всі ці роки взагалі не платили за вивіз сміття. Так бути не може.

Є й підприємства, які боргують. Їх не дуже багато, але вони є.

Здається, що півтори, дві чи три тисячі гривень боргу – це небагато, але якщо взяти сумарно, то борги перед підприємством складають 1 млн. 700 тисяч гривень.

– Борги – це не єдина проблема?

– В кожній багатоповерхівці Трускавця є ОСББ або управляюча компанія. Тобто, вже нема колгоспних ЖЕКів, на які все можна списати.

ОСББ і управляючі компанії є юридичними особами і згідно закону вони мали б укласти договір на обслуговування, на вивіз твердих побутових відходів. Але таких договорів вони укладати не хочуть.

Я маю на увазі не окремих мешканців будинку, а ОСББ як юридичну особу. В свою квартплату ОСББ закладають таку статтю видатків як утримання в чистоті прибудинкової території, і за це мешканці теж платять.

Коли їхня прибиральниця позамітає недопалки, збере стограмівки і викине їх у смітник загального користування, то ми це розуміємо, проблем нема жодних. Проблеми виникають тоді, коли голови ОСББ починають чистити підвали, горища, різати дерева, гілки і вважають, що колгосп живий і це все хтось їм має вивезти, бо мешканці платять за вивіз сміття.

Ні, мешканці платять лише за вивіз твердих побутових відходів, і ми їх вивозимо щодня. А голови ОСББ тягнуть гілки, дерева, сміття з підвалів та горищ у смітники загального користування. Так що це проблема, яка є на цей момент.

У нас є співпраця з КП «Парк курортний», і голови ОСББ мали б заключити угоди чи з нами, чи з ними, і оплачувати за послуги, які вони отримують.

Були зауваження щодо стану контейнерів, але зрозумійте – їм вже п’ятий рік, а все має свій термін експлуатації. І прийде час, коли їх треба буде оновлювати. Контейнери – це власність міста, а не власність нашого підприємства.

А в цілому якщо говорити про проблеми, то вони є в різній площині. Вирішуючи їх, для мене головне – щоб Трускавець був чистий…

– А він чистий?

– Місцями. Місцями чистий, місцями нечистий – це все залежить від мешканців.

– Тобто, Вашої вини в тому, що місцями нечистий, немає? А хто винен, коли в літньо-осінній період після машини-сміттєвоза течуть смердючі потічки, або вітер розносить целофанові пакети та папір в радіусі кілька чи кілька десятків метрів?

– Целофанових пакетів 100% немає, тому що в нас машини герметичні. На рахунок смердючих потічків, то їх теж набагато менше, ніж було на початках. Недоліками роботи з бортовою машиною була загрузка вручну, зараз цього немає.

Так, місцями ці потічки є, коли дозрівають кавуни, дині. Яблука, алича, сливи сиплються на тротуари, двірники це підмітають і викидають в контейнери. Та, повторюся, зараз випадків цих смердючих потічків набагато менше, ніж 4-5 років тому.

– У Трускавці розпочато сортування сміття – вже кілька років стоять контейнери для збору пластику. Чи полегшують вони Вашу роботу і чи не пора запровадити в місті роздільне сортування паперу, металу, харчових відходів? Наскільки реально це зробити?

– В даний момент часу це зробити майже нереально. Контейнери для пластику ми робили за власний кошт, кошт підприємства, і за власний же ж кошт ми вивозимо цей пластик. І це жодним чином не впливає на вартість вивезення твердих побутових відходів.

Те, про що Ви говорите, привабливе, але воно не є самоокупне. З цінами на вторинну сировину в Україні роздільне сортування в цілому є збитковим.

Для нас і пластик є збитковим. Якби ще хоч свідомість громадян була вищою. Незважаючи на те, що на цих ящиках є наліпки, щоб викидати туди тільки ПЕТ-пляшку (і навіть перелік там є: олія, вода, пиво, оцет), то туди викидають інше сміття. Викидають ємкості з-під автомобільного мастила, шини, шампуні, тазики, відра, баночки з-під кремів та миючих засобів, упаковки тетра-пак (від соків), скляну тару. Тож ми мусимо потім це відсортовувати, перебирати.

На наліпці написане прохання сплющувати, деформувати пляшки перед вкиданням, але на це ніхто не звертає уваги. Якщо у пляшці було молоко, то її треба сполоснути – цього теж не роблять, а інколи викидають пляшку прямо зі скислим молоком.

Ставити ж окремі контейнери для паперу, металу чи харчових відходів – це буде збитковим однозначно. Безхатченки й так витягають папір та метал, і здають його в пункти прийому. Тож ці контейнери будуть практично порожніми. А мешканці туди кидатимуть інше сміття, і це буде зайва непотрібна робота, жодного доброго результату це не дасть.

Безхатченки і так добряче перебирають кожен ящик, і вже відсортовують папір та метал. Інше діло з ПЕТ-пляшкою – ми поставили ці спеціальні ящики для неї, щоб зменшити об’єми побутового сміття.

Щодо харчових відходів, то це теж абсолютно збиткова річ – досить лише порахувати всі затрати, які не окупляться ні за 5, ні за 10, ні за більше років. Повірте, ніхто цим займатися не буде, бо це прямі збитки, причому немалі.

– Періодично в різних локаціях міста виникають стихійні сміттєзвалища типу тих, які утворилися біля котельні на Івасюка чи біля лісу на вул. Сагайдачного. Як боротися з цим явищем?

– І торік ми вичищали ці стихійні сміттєзвалища, і цього року, а вони все одно утворюються. Як боротися з цим? Має бути чітка державна політика в цьому питанні. Поки що держава на ці проблеми абсолютно не звертає уваги. Штрафи є настільки смішними, що навіть якщо когось зловлять, встановлять особу і випишуть штраф, то йому буде дешевше заплатити цей штраф, ніж оплатити вивіз сміття, зокрема будівельного. Бо зараз штраф для мешканців від 360 гривень мінімум до 850 максимум.

Так, ми надаємо послугу з вивезення будівельного сміття, забираючи сміття з-під під`їзду. Але зазвичай господарі квартири, які роблять ремонт, оплачують декілька додаткових гривень майстрам за вивіз сміття, і ті відповідно вивозять його на Сагайдачного, 28. Тобто, ще має бути свідомість власників помешкань, що все-таки на вивіз будівельного сміття треба заключати договір.

– Нещодавно вивіз сміття у Трускавці суттєво подорожчав – з 16,34 грн. до 25,96 грн. від одного жильця квартири в багатоповерхівці. Що стало головною причиною такого росту тарифу?

– З часу останнього підняття тарифу пройшло три роки. За цей час суттєво виросли податкові навантаження, мінімальна заробітна плата, вартість енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів. У зв’язку з закриттям кордонів дуже виросли в ціні автозапчастини, які нам потрібні. Все це вплинуло на вартість тарифу. Ми подали на виконком розрахунки на збільшення тарифу на 60%, і всі вони підтверджені цифрами, аргументовані, так що це вимога часу, а не наші забаганки.

В регіоні середня вартість вивозу сміття – 30-35 гривень, тож у Трускавці ціна все-таки нижча. Це при тому, що ми вивозимо сміття за 50 км, до Стрия. Для порівняння, Дрогобич вивозить своє сміття в Рихтичі, на вулицю Гайдамацьку, і має тариф 35 гривень. Борислав має сміттєзвалище в межах міста, їм везти 2 км, а нам 50 км в одну сторону…

– Доводилося чути, що окремі власники нелегальних вілл платять лише за одну прописану людину. Як вплинути на недобросовісних бізнесменів? Чи можливо запровадити оплату за вивіз сміття не від мешканця, а від реальної площі помешкань, садиб, закладів? Чи не здається Вам, що так було б справедливіше та логічніше?

– Ні. Я категоричний противник такого колгоспу. Так було якраз в Радянському Союзі, коли плату за вивіз сміття нараховували від квадратних метрів. Але це не зовсім правильно. Для прикладу, в трикімнатній квартирі може мешкати одна особа, котра продукує сміття набагато менше, ніж п’ятеро в однокімнатній.

Так, болюча тема Трускавця – квартиранти, але вирішувати це комплексно в першу чергу має Трускавецька міська рада. Тому що з нелегальних пансіонатів, квартир подобово і їм подібних багато втрачає бюджет міста.

Щодо власників багатьох квартир. Навіть якщо одна людина має десять квартир, то ми хоча б на одну особу по кожному помешканню ведемо нарахування. Тобто такого, щоб на помешкання взагалі не було нарахувань, немає.

Є ще такий момент, який хочу донести до мешканців. Якщо, наприклад, в квартирі зареєстровано 8 осіб, а насправді мешкають 2, то подавши нам документи з фактичного місця перебування особи, можна отримати припинення нарахувань на цих людей, які не проживають.

– Як фахівець що порадите зробити для того, щоб наш Трускавець і вся територіальна громада були чистішими, привабливішими територіями, де сміття є не в ярах чи під будинками, а виключно у закритих сміттєвих резервуарах, приємних на вигляд і без стороннього запаху?

– Потрібно проводити виховну, навчальну, просвітницьку та роз`яснювальну роботу, причому регулярно, починаючи з дитячих садків. У школі є предмети типу «Я і довкілля», «Я і світ», «Основи безпеки життєдіяльності», то якраз там мають бути теми поводження з твердими побутовими відходами.

Змінити свідомість старших людей дуже важко. Кожен день стикаюся з таким явищем як «підгодовування» птахів та тварин (кішок, собак). Недоїдки викидають прямо під ноги біля смітника, бо «прийде песик і з`їсть». Інша людина йде, не бачить, наступає на ту кашу чи кістки. Зараз на Великдень варили холодці, то всі виварені кості, на яких не було вже ані грама м`яса, опинялися під смітниками, а не в них. Це нормально? Це така екологічна свідомість?

Підвищення штрафів теж вплинуло б на ситуацію. Як я вже казав, від 360 на перший раз до 850 гривень на третій раз – такий зараз штраф. І то ще треба зловити цю людину, встановити її особу, мати паспортні дані, скласти адмінпротокол, заслухати на адмінкомісії в Трускавецькій міській раді. Так що людей це не зупиняє.

Але треба бачити в першу чергу позитиви – Трускавець набагато чистіший, ніж інші міста, сміття вивозиться щодня, смітники порожні. Сміття, яке висипається під час завантаження машини, підбирається, а з-під контейнерів хлопці теж вигрібають залишки лопатами.

Було б дуже добре, якби протягом дня двірники ОСББ підтримували чистоту біля сміттєвих майданчиків. Є деякі ОСББ, де двірники це роблять і там насправді дуже чисто, гарно та приємно. На жаль, так є не всюди. А хотілося б.

Є проблема з тим, що виносити сміття заставляють дітей. Діти часто не доносять пакет до майданчиків, інколи не мають сили закинути в ящик, то кидають під ящик. Буває, що пакет розривається ще в будинку, чи перед під`їздом, чи на половині дороги до смітника – і там залишається.

– Скільки ж людей працює над вивезенням сміття у Трускавці?

– Щоб Трускавець був чистим, працює 12 людей і 3 одиниці техніки. Працюють три водії, шість вантажників, двоє дівчат з абонентського відділу і я.

– Як з Вами сконтактуватися в разі потреби? Наприклад, голови ОСББ захочуть укласти угоди, або ж мешканці захочуть, щоб саме Ваше підприємство вивезло будівельне сміття?

– Наш абонвідділ знаходиться на вул. Мазепи, 21-Д (територія «Арко»). На кожній квитанції є номери телефонів (096-202-10-04, 099-410-31-60), можна зателефонувати, можна по Вайберу спілкуватися.

Є сторінка в Фейсбуці, можна в месенджер писати. Підходить до завершення розробка сайту з персональним кабінетом, де можна буде здійснювати проплату і бачити персональну історію.

Так що ми готові до спілкування з нашими клієнтами.

– Дякую за інтерв’ю та за чистий Трускавець. До нових зустрічей.

Спілкувався Володимир Ключак

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