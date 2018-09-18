У освіті не все гаразд, зі стадіоном теж не все ясно

Чергове засідання виконкому Трускавецької міської ради 19 вересня не обіцяло бути палким та пристрасним. Адже питання ніби такі невинні: надання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій, підготовка та проведення приписки громадян до призовної дільниці, затвердження субвенції з обласного бюджету, зарахування на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування, затвердження освітньої мережі. Але недаремно кажуть, що диявол ховається в дрібницях. І ці дрібниці показали, що у Трускавці насправді є проблеми, і то великі. Настільки великі, що ніхто не може спрогнозувати чим вони закінчаться.

Але про все за порядком. 12 членів виконкому о 10.00 розпочали його з розгляду питання «Про затвердження субвенції з обласного бюджету для надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей у 2018 році» (доповідав начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак). Такі питання проходять дуже швидко, так було й сьогодні.

Друге питання про структуру Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького, батьківську плату за навчання дітей та пільги в платі на 2018-2019 навчальний рік хоча й викликало дискусію в пункті оплати дітьми, які пропускають заняття, проте після узгодження всіх моментів було прийняте в цілому без поправок. Плата в місяць зросла на 10-20 гривень і становить від 100 до 150 гривень в залежності від напрямку (спеціальності). Дуже багато дітей або взагалі нічого не сплачують, оскільки мають право на пільги, або ж сплачують 50%.

А потім на трибуну вийшов начальник відділу освіти Орест Лобик. І власне в питанні затвердження освітньої мережі почали «вилізати» не дуже приємні подробиці, частину яких, зрештою, ми змушені будемо опустити.

В 2018/2019 навчальний рік Трускавець вступив з 81 класом у трьох школах міста. Кількість учнів у школах Трускавця в порівнянні з попереднім роком зросла на 60 дітей (з 2110 до 2170). В ЗСШ №1 навчається 767 учнів, в НВК «СЗШ №2-гімназія» 852, а в ЗСШ №3 – 555. Якщо оплата педагогічної праці здійснюється за рахунок субвенції, то за групи продовженого дня і поділ класів платить місцевий бюджет. Відділ освіти розуміє, що має бути економія, тож цьогоріч дві групи продовженого дня були «оптимізовані» (ліквідовані). В наявних 6 групах продовженого дня записано 180 учнів шкіл. В 40 класах діти вивчають по дві іноземні мови (англійська плюс польська або німецька). В садочки ходить 840 дітлахів. Словом, не придерешся ні до чого.

Але недарма є фінансове управління, щоб щось шукати та й знаходити. Гнівний та грізний виступ начальника фінуправління ТМР Миколи Федоричака розпочався з благої вістки, що в СЗШ №3 є два перші класи, в одному з яких 29 дітей, а в іншому 24. Чому не 26 і 27? – запитував Микола Михайлович. І пояснив чому – щоб витягнути додаткові кошти з міста за рахунок поділу класів. Аргументи директорки школи Галини Умнової, що двоє дітей вже після 1 вересня перевелися в іншу школу (переселенці з Луганщини), а один батько 1 вересня перевів своє дитя з одного класу в інший, не переконували головного фінансиста міста.

Дискусія розгорілася і переросла в вияснювання стосунків. Жінки (члени виконкому Віра Савка, Наталія Пономаренко, Олена Петранич) пробували захистити не так адміністрацію школи, як дітей-першачків, яких ні з того ні з сього треба би переводити після 10 днів навчання до іншого класу. Але Микола Федоричак всю вину за цей скандал на рівному місці перекладав на директорку школи та заступника начальника відділу освіти.

«Ваша школа з`їдає всю субвенцію», «це вже 22 така мережа в моїй практиці», «третя школа тягне все місто вниз» – Микола Федоричак слів не добирав. В цей час Орест Лобик та Андрій Кульчинський мовчали як партизани.

Згодом виник ще один момент, який дуже детально обговорюється батьками учнів перших класів. Але про нього ми розповідати не будемо з етичних міркувань. Зазначимо лише, що мова йде про те, що не всі першачки отримали гру-конструктор LEGO, хоча компанія подарувала ту кількість, яка була потрібна. При заглибленні в суть питання присутні хапалися за голови, дехто сміявся, дехто не знав чи плакати, чи плюватися. Отаке-то.

Щодо позашкільної освіти, то вона зберігається на минулорічному рівні, повідомив Орест Лобик. Та секретар міської ради, член партії «Батьківщина» Наталія Пономаренко підняла питання гуртка циркового мистецтва. Не таємниця, що минулого навчального року циркова студія «Каскад», котра була структурною одиницею у підпорядкуванні відділу культури (Народний дім), припинила своє існування. Але це один з найвідоміших трускавецьких колективів, який прославляє наше місто-курорт не лише на всеукраїнському, але й на світовому рівні. В освітній мережі знайшлося місце для 35 (!) гуртків, які, до речі, часто дублюються, а от для одного гуртка, який очолює Микола Харитонович Добровольський, місця чомусь не знайшлося.

До честі членів виконкому, вони коригували структуру БУТ, додавши в нього гурток циркового мистецтва. Але в цілому проблему далеко не знято. Позашкільний заклад фінансується міським бюджетом, і якщо ще можна виправдати доцільність існування двох-трьох «журналістських» гуртків чи гуртків спортивно-туристичного та художньо-естетичного спрямування, то цього аж ніяк не скажеш про деякі інші. Та це тема окремого журналістського розслідування.

Зрештою, освітню мережу затвердили так, як і було подано на виконком, з невеличкими доповненнями в пункті БУТу. Але з попередженнями та погрозами від мера: «Ще раз таке буде, то штатний розпис розглядатиму спільно із заявою на звільнення директора школи».

Вникає логічне питання: навіщо виносити сміття з хати? На жаль, це вже не перший випадок, коли освітою «лихоманить» через тих чи інших «доброзичливців». І дуже прикро, що цього року це питання замість «утрясти» «до того» підняли безпосередньо на виконкомі, смакуючи не дуже солодкі подробиці внутрішньоосвітніх воєн та хитрощів.

Другим питанням, яке пройшло в гарячій обстановці, стало питання «Про надання дозволу Громадській організації «Спортивна Асоціація «Вікторія» на обслуговування стадіону по вул. Різняка-Макомацького». Не вперше «Вікторія» звертається з цим питанням на виконком, але цього разу їй вдалося досягти свого. Можливо тому, що не було таких людей як керівник ФК «Зоря» Михайло Данилишин чи депутат Зорна Домбровська. Протестувати проти передачі футбольного поля в обслуговування однієї з двох чи трьох команд міста пробував член виконкому Руслан Крамар. Про те, що «Вікторія» навіть не має своєї дитячої секції, згадала Наталія Пономаренко. Прозвучала інформація, що «Зорею» заопікувався ГКК «Карпати» (керівник Лев Грицак), тож натяк був очевидним. Іншими словами, зрозуміло, що образити «Зорю» означає здійснити «наїзд» на Лева Ярославовича.

Але міський голова, здавалося б, цього не почув. Він досить ущипливо зауважив, що «Вікторія» показує результати, що багато що змінилося, відколи появилася ця команда, що в «Вікторії» грають професіонали, а в «Зорі» аматори. На жаль, не знайшлося нікого хто б встав і сказав мерові «Брешеш!». Якби в залі був Михайло Данилишин, він би без сумніву сказав так, або й гостріше. А можливо, мер побоявся б і не став би так розкидатися словами.

Від імені керівництва «Вікторії» виступили керівник футбольного клубу Олег Дикало, котрий розповів про плани спорудження роздягалок до завершення обласного чемпіонату, та тренер Володимир Пуровець. Виступ Олега Дикала був поміркованим, виваженим, компетентним та неконфліктним. Повністю перепалку по темі стадіону можна переглянути в групі «Трускавець. Оперативно» в мережі Фейсбук (пост від 19 вересня) або в YouTube під назвою «Стадіон на виконкомі».

«За» дозвіл на обслуговування стадіону ГО «СА «Вікторія» проголосували Андрій Кульчинський, Олександр Ткаченко, Олена Петранич, Ігор Пранник, Ренат Борсук, Микола Онисько, Ігор Михаць, Мирослав Гумега, Віра Савка та Олександр Грищенко, утрималися Руслан Крамар та Наталія Пономаренко.

Решта питань пройшли при явно нижчих «градусах». Члени виконкому присвоїли адресу новозбудованому об’єкту, який знаходиться на землях вул. Данилишиних, а «прописаний» на Скоропадського. Певні зауваження мав депутат Андрій Степаненко, котрий озвучив цікаві факти. Так, виявляється, деякі депутати теж причетні до цієї справи, а сусіднє ОСББ вже два роки воює з не дуже добросовісним забудівником.

В Андрія Степаненка виникли зауваження і при розгляді питання «Про проведення обліку та оплати спожитої електричної енергії за освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води та електропостачання ліфтів в багатоквартирних будинках». Якщо коротко, то відсутність фахової експлуатуючої організації у Трускавці може колись вилитися (і виллється!) у величезні проблеми з ЖКГ як для міста в цілому, так і для конкретних будинків. Але це теж тема зовсім іншого дослідження.

Решта питань були розглянуті практично без обговорень та уточнюючих запитань. В цілому засідання виконкому 19 вересня тривало майже дві години.

А завершити цей репортаж хочемо словами громадської активістки, голови ГО «Рада міста» Лесі Дідик з її коментаря на Фейсбуці в групі «Трускавець. Оперативно»: «Беззаконня породжує хаос в управлінні містом. Конфлікти лише посилюватимуться».

Володимир Ключак

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