У Східниці відкрили бювет лікувальної води типу «Боржомі» (джерела «2с»)

By  | 18.06.2019 | Filed under: Новини

Цими вихідними у Східниці було відкрито бювет мінеральної води джерела «2с». Як зазначив селищний голова Східниці Іван Піляк, це дуже важливий проект, адже ще до початку високого відпочинкового сезону та найбільшого напливу відпочивальників було збудовано новий, сучасний, облагороджений, а головне зручний для всіх бювет мінеральної води джерела «2с». Вода з цього джерела унікальна, аналогів їй немає в Україні. Це мінеральна вода типу «Боржомі», котра нормалізує кислотно-лужний баланс у шлунку і зберігає свої цілющі властивості довше, ніж вода з інших джерел.

Кожного року до Східниці за лікуванням мінеральною водою джерела «2с» приїжджають тисячі туристів з усього світу, тому влада селища-курорту часто стикалась з проблемою безперешкодного доступу до цього джерела. Тепер же завдяки будівництву питтєвої галереї цю проблему вдалося вирішити, а якість води та її цілющі властивості були збережені.

Відкриття бювету води джерела «2с» пройшло в рамках урочистого відкриття «Східницького літа». Бювет освятили місцеві священики, а вітальне слово виголосив селищний голова Іван Піляк.

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