У Стебнику внаслідок спалювання сухої трави 74-річний дідусь отримав опіки

By  | 06.04.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 5 квітня  близько 10:00 рятувальники отримали повідомлення від чергового приймального покою Дрогобицької центральної міської лікарні про те, що до них госпіталізовано чоловіка, 1944 року народження, з опіками тіла III-го ступеня. Чоловік отримав опіки внаслідок спалювання трави на власному подвір’ї, в м. на вул. Жупна, 5. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 25 кв.м. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликались.

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