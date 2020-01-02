У Стебнику вогнеборці врятували квартиру від знищення вогнем

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, 30 грудня о 15:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Стебник на вул. Грушевського, 8 «а». Пожежа виникла в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 37-ого Державного пожежно-рятувального посту м. Стебник та 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич.

Через щільне задимлення рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання. Завдяки професійним діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню і тим самим врятувати квартиру від знищення. Пожежу вдалось локалізувати о 16:23 та ліквідувати 16:26 в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього на площі 2 кв.м.

До ліквідації пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причини виникнення займання встановлюють фахівці.

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