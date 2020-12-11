У Стебнику на Грушевського горіла квартира

11.12.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, 9 грудня о 23:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Стебник на вул. Грушевського, 16 Дрогобицької міської ради. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

До місця виклику негайно виїхали вогнеборці 37-ого державного пожежно-рятувального посту м. Стебник. О 00:05 вогнеборці локалізували пожежу та о 00:17 ліквідували. Вогнем знищено кухонні меблі на площі 2 м.кв та пошкоджено стіни на площі 2 м.кв. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців врятовано квартиру від знищення вогнем.

Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає.

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