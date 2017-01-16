У Трускавці курортник побився з місцевим

У Трускавецьке відділення поліції 23 січня близько 23.00 надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні про те, що до них з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, алкогольне сп’яніння» доставлений невідомий чоловік. Травмованого було госпіталізовано у реанімаційне відділення.

Як встановили правоохоронці, госпіталізований – 33-річний мешканець Кіровоградської області, котрий проживав у одному з санаторіїв. У той день у одному з трускавецьких ресторанів чоловік розпивав спиртне. Близько 21.45 між ним та 58-річний місцевим мешканцем виник конфлікт, під час якого трускавчанин штовхнув курортника у напрямку дверей. Чоловік впав на сходи, вдарившись головою.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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